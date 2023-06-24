تنظيم ورشة عمل لمناقشة خطط سلامة ومأمونية مياه الآبار الجوفية بأسيوط

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ورشة عمل لمناقشة خطط سلامة ومأمونية المياه بالآبار الجوفية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة والبيئة وممثلي وزارة الموارد المائية والري بوزارة الداخلية وشرطة المسطحات المائية وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسيوط وإدارة شئون البيئة والشركة القابضة للمياه والإدارة العامة لحماية البيئة.

تطبيق خطط سلامة ومأمونية المياه

وأكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، على أهمية تطبيق خطط سلامة ومأمونية المياه بالآبار الجوفية، موضحا أن خطط سلامة ومأمونية المياه تأتي في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد على جودة مياه الشرب، مضيفا أن الحصول على تلك الشهادة يضمن تأمين مياه شرب صالحة للمواطنين، والالتزام بكافة معايير الجودة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الاستمرارية في إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.

اعتماد خطط مأمونية المياه

وأكد الكيميائي إسلام حسنين، رئيس قطاع المعامل بالشركة، أنه جار اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لأكبر عدد من محطات مياه الشرب، لرصد كافة المخاطر، وتفعيل الإجراءات التصحيحية للارتقاء بمنظومة المياه بالمحافظة.