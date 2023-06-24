بوتين ولوكاشينكو يناقشان هاتفيا الوضع في روسيا

أجرى رئيسا روسيا وبيلاوروسيا، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، محادثة هاتفية، صباح اليوم السبت، ناقشا خلالها الوضع الحالي في روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بيلتا»، نقلا عن الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي.

وذكرت الوكالة أن «الرئيس الروسي اتصل برئيس بيلاروسيا صباح اليوم، وأجريا محادثة هاتفية».

وأبلغ فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي بالوضع في روسيا، حيث يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة «فاجنر» العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.