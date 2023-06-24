بوتين للشعب الروسي: سنرد بشكل صارم على «فاجنر» (فيديو)

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة إلى الشعب الروسي، في الوقت الذي تشهد البلاد تمردا شنته مجموعة «فاجنر» المسلحة، وفق ما أعلن الكرملين، اليوم السبت، وقال: «سنرد بشكل قاس وصارم على التمرد المسلح».

رئيس بلدية موسكو: أنشطة لمكافحة الإرهاب في العاصمة الروسية

وأعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، صباح اليوم السبت، إن ثمة أنشطة لمكافحة الإرهاب جارية في المدينة، عقب إعلان قائد مجموعة «فاجنر» المسلحة، التمرد على قيادة الجيش الروسي.

دعت وزارة الدفاع الروسية، مقاتلي «فاجنر» للتحلي بالحكمة والتواصل مع قادة الجيش الروسي، والتخلي عن زعيمهم «بريجوجين».

«الدفاع الروسية»: قائد مجموعة «فاجنر» خدع عناصره

اعتبرت أن «بريجوجين» خدع عناصره واستدرجهم إلى مغامرة إجرامية، وفي بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية، على تطبيق «تيليجرام»، ناشدت الوزارة المقاتلين التواصل مع ممثليها وممثلي هيئات إنفاذ القانون ووعدتهم بضمان سلامتهم.

إلى ذلك، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن أوكرانيا تستغل استفزازات قائد« فاجنر».