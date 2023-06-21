بوتين: المنظومة العسكرية الجديدة أثبتت نجاحها في العمليات بأوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المنظومة العسكرية الجديدة التي تعتمدها روسيا الاتحادثة أثبتت نجاحها على صعيد العمليات الجارية حالياً في أوكرانيا، وقال إن تعزيز «الثالوث النووي الروسي» يسمح لموسكو بضمان الردع، والحفاظ على توازن القوى في العالم.

المعدات والمدرعات والصواريخ

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمته أمام خريجي مؤسسات التعليم العسكري نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن المعدات والمدرعات والصواريخ الروسية الجديدة، ومنظومات الدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية، ساهمت في نجاح العملية العسكرية في أوكرانيا بشكل كبير.

وتابع «بوتين» بقوله: «سنواصل إنتاج هذه المنظومات، وعلينا العمل كثيرًا من أجل ترقية جودة المعدات العسكرية الروسية، اعتمادًا على قدراتنا البشرية».

العملية العسكرية في أوكرانيا

واستكمل: «سنواصل أيضًا عملنا في تعزيز المدفعية والإنتاج الجماعي للمعدات الروسية الجديدة التي أثبتت نجاحها في العملية العسكرية بأوكرانيا»، مشيرًا إلى أنه يجب تزويد جميع وحدات القوات الروسية بتلك المعدات والأسلحة.