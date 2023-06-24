بوتين: ما فعلته «فاجنر» جريمة خطيرة وخيانة للشعب (فيديو)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن ما قامت به «فاجنر» هو تمرد على الشعب وعلى رفاق القتال وطعنة في ظهرنا، قائلا: «نواجه اليوم خونة للشعب».

وقال بوتين خلال خطاب ووجهه للشعب الروسي على خلفية تمرد «فاجنر»: «أناشد مواطني روسيا، وأفراد القوات المسلحة، ووكالات إنفاذ القانون والمخابرات، والجنود والقادة الذين يقاتلون الآن في مواقعهم القتالية، لصد هجمات العدو - إنهم يفعلون ذلك بشكل بطولي، اليوم تحدثت مرة أخرى مع القادة من جميع الاتجاهات».

وأضاف: «كما أنني أناشد أولئك الذين انجروا إلى مغامرة إجرامية بالخداع أو التهديد، ودفعوا إلى طريق جريمة خطيرة - تمرد مسلح».

بوتين: الأفعال التي تقسم وحدتنا هي في الواقع خيانة للشعب الواحد

وتابع الرئيس الروسي: «الأفعال التي تقسم وحدتنا هي في الواقع خيانة للشعب الواحد، وللرفاق في السلاح الذين يقاتلون الآن على الجبهة، هذه طعنة في الظهر لبلدنا وشعبنا».

وأوضح بوتين أن «هذه معركة يتقرر مصير شعبنا فيها، فهي تتطلب وحدة جميع القوى، والوحدة، والتوحيد والمسؤولية، حيث يجب التخلص من كل ما يضعفنا، وأي صراع يمكن أن يستخدمه أعداؤنا الخارجيون من أجل إضعافنا من الداخل».

الرئيس الروسي: إجراءاتنا لحماية الوطن من هذا التهديد قاسية

أشار إلى أن «أي اضطرابات داخلية تشكل تهديدا قاتلا لدولتنا وللأمة، هذه ضربة لروسيا ولشعبنا وستكون إجراءاتنا لحماية الوطن من مثل هذا التهديد قاسية».

ولفت الرئيس الروسي الانتباه إلى أن كل المذنبين في محاولة التمرد سيعاقبون، وسيحاسبون أمام القانون والشعب.

وأكد بوتين أن السلطات لن تسمح بحدوث انقسام آخر في روسيا وستحمي الشعب، واستذكر الرئيس الروسي الضربة التي وجهت لروسيا في عام 1917، عندما كانت البلاد تشن الحرب العالمية الأولى.

بوتين: لن نسمح بتكرار ما حدث

وقال الرئيس الروسي: «لن ندع هذا يحدث مرة أخرى، وسوف نحمي شعبنا ودولتنا من أي تهديدات».

ونوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «اليوم تخوض روسيا معركة صعبة من أجل مستقبلها، إنها تصد عدوان النازيين الجدد وأسيادهم، عمليا، يتم توجيه آلة الغرب العسكرية والاقتصادية والإعلامية بأكملها ضدنا، نحن نقاتل من أجل الحياة والأمن وشعبنا من أجل سيادتنا واستقلالنا وحقنا في أن نكون روسيا وأن نبقى دولة لها تاريخ يمتد إلى ألف عام».

ودعا الرئيس الروسي إلى إنهاء المشاركة في التمرد المسلح، مشيرا إلى الأجهزة الأمنية تلقت أوامر بإعلان حالة مكافحة الإرهاب وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف، كما يجري الآن اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة الإرهاب في موسكو ومقاطعة موسكو وعدد من المناطق الأخرى.