أزمة روسيا وأوكرانيا.. بوتين ووزير دفاعه يعلق على الوضع

أكدت وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية، قبل قليل، أن أوكرانيا عملت على تقليل عملياتها مؤقتاً في مناطق شرق وجنوب البلاد، في إطار الهجوم المضاد ضد قوات الجيش الروسي، حيث تحاول القوات الأوكرانية استجماع قواها، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية.

أعمال عدائية في ظل صراع روسيا وأوكرانيا

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية: «بعد شنه أعمالا عدائية نشطة خلال الأيام الـ16 الماضية، وتكبده خسائر كبيرة، قلص العدو نشاطه وهو حالياً يعيد تجميع قواته»، وذلك في تعقيب له على أزمة روسيا وأوكرانيا، في الوقت الذي خرج فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليوضح أن أوكرانيا قادرة على الاحتفاظ بقدرتها الهجومية لافتا أنه وقع منذ أسبوع، هجوم أوكراني مضاد، باء بالفشل.

بوتين يعلق على أزمة روسيا وأوكرانيا

وتابع «بوتين»، في إطار تعليقه على الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، قائلاً: «يجب الافتراض أن الإمكانات الهجومية للخصم لم تُستنفد، لم يتم استخدام سلسلة من الاحتياطات الاستراتيجية، وأطلب أن يؤخذ هذا الواقع في الاعتبار عند توسيع العمل القتالي».

وزير الدفاع يعلق على أزمة روسيا وأوكرانيا

بدوره أوضح وزير دفاع روسيا أن المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا لا تؤثر على ساحة المعركة، مع الإشارة إلى أن هذه الإمدادات تعمل على إطالة الصراع، وأضاف: «نفهم أن كميات الأسلحة الغربية، التي يتم تسليمها إلى كييف، ليس لها تأثير كبير على مسار العمليات العسكرية، ولكننا لا نرى أي تهديد على هذا الصعيد، خصوصاً أننا نعمل بشكل نشط على تشكيل احتياطات».