رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية.. فرصة للاستمتاع بالبحر (صور)

أجواء مميزة تعيشها شواطئ الإسكندرية اليوم، حيث رفعت الرايات الخضراء مع نسب إقبال ضعيفة، ما يعني أنها فرصة للمواطنين للاستمتاع بها واستغلال الهدوء عليها، وهو ما دعت إليه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية للهروب من ضغط امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى تشجيع أولياء الأمور لاصطحاب أبناءهم الذين أنهوا امتحاناتهم في المراحل الدراسية الأخرى.

حالة شواطئ الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإن حالة أمواج البحر الأبيض المتوسط على شواطئ الإسكندرية مستقرة في شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، حيث رُفعت الراية الخضراء، بينما كانت نسب الإشغال 25%، لذا اعتبروها فرصة جميلة لقضاء وقت ممتع على شواطئ الإسكندرية.

نصائح للمواطنين على شواطئ الإسكندرية

كما قدمت مصايف الإسكندرية نصائح للمواطنين تمثلت في التالي:

- الإكرامية ممنوعة، وفي حال فرضها عليك تواصل مع الإدارة في وقتها.

- العامل ليس من حقه وضع شمسية أمامك.

- عدم إلقاء أي مخلفات في البحر أو على الشاطئ.

- عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر.

- دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.