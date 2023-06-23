شواطئ الإسكندرية باب رزق مجاني لـ«ضيوف مصر»: تعاملنا كمواطنيها

فتحت شواطئ الإسكندرية أبوابها أمام ضيوف مصر من السوريين والسودانيين لعرض منتجاتهم بالمجان بالتحديد في شاطئ المندرة المجاني، وهي رسالة دعم لهم من الدولة المصرية، بإتاحة فرصة كسب الرزق دون أي أعباء اقتصادية، لذا سُمي المعرض من تلك الفكرة تحت شعار «فرصتي».

داخل شاطئ المندرة المجاني وفرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية مكان للعارضين الذي بلغ عددهم 10 مصريين بالإضافة إلى 7 لاجئين، في المعرض الأول من نوعه الذي يجمع جنسيات مختلفة بهدف دعم وتشجيع الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة دون أي تفرقة.

نادية.. عارضة مأكولات من سوريا

حالة من السعادة انتابت وجوه العارضين وعلى رأسهم نادية عمر، عارضة مأكولات من سوريا، التي تواجدت رفقة ابنتيها في المعرض لبيع المأكولات السورية والمخبوزات الطازجة، حيث أكدت أن ذلك المعرض فرصة لهن للتقابل مع الجمهور بشكل مباشر بدلا من البيع «أون لاين» فقط.

نادية: مصر حسستنا أننا من أهلها

وأضافت لـ«الوطن»، أنها وفدت إلى مصر منذ 4 سنوات ووجدت مصر والمصريين يفتحون أحضانهم بالترحاب: «مصر حسستنا أننا من أهلها ويمكن اكتر واعز كمان»، لافتة إلى أنه تسعد بمثل تلك المبادرات التي توفر لهم فرص لكسب الرزق.

سورية تدرب الفتيات على شغل المكرمية

وتوافقها الرأي ليلى عبد الرحمن، صانعة مكرمية من سوريا، التي أكدت أنها شعرت في مصر أنها في وطنها، ومن ثم دربت الفتيات على صنع «المكرمية» كما كانت تعملها في سوريا، لافتة إلى أنها تعشق التدريب أكثر من الصنع والبيع، إلا أنها وجدت فرصة خلال ذلك المعرض لتسليط الضوء على حرفة صنع المكرمية.

سودانية ترسم التاتو

وكان للسودان حضور أيضا عبر ليلى آدم، رسامة تاتو وحنة، التي عبرت عن سعادتها بالتواجد في المعرض حيث أنها تقدم خدمة فورية أكثر من كونها حرفة، وهو ما تبعه توافد المواطنين عليها من أجل الرسم لهم.

تفاصيل معرض فرصتي

فيما أكدت الدكتورة ميرفت أحمد، رئيس وحدة تطوير العشوائيات، أن معرض فرصتي يأتي استكمالا لسلسلة المعارض التي تُقام لدعم المشروعات الصغيرة وللتسويق لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية على شواطئ الإسكندرية، تحت رعاية محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأوضحت بالتعاون بين المحافظة الإسكندرية ممثلة في وحدة تطوير العشوائيات والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي منتزه ثان والإتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية (GIZ)وصندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق.