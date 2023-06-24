«أزهر مطروح»: لا شكاوى من امتحان الكيمياء اليوم

تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم السبت، يرافقه مدير عام العلوم العربية والشرعية، الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بلجنة مجمع النموذجي، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات والتأكد من انضباط العمل بها، والتزام جميع الطلاب والمراقبين بالضوابط، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الكيمياء.

لا شكاوى من امتحان الكيمياء

وأكد رئيس منطقة مطروح الأزهرية في بيان، أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية لم ترصد أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور في مادة الكيمياء، وجميع اللجان مستقرة.

تهيئة الأجواء للطلاب

وخلال جولته، اطمأن «سالم» من طلاب مطروح على عدم وجود صعوبات بالامتحان، وأن جميع الأسئلة واضحة بالنسبة للطلاب، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بعيدا عن التوتر والقلق.

انضباط لجان الثانوية الأزهرية

وأشاد رئيس أزهر مطروح بالانضباط الذي يسود عملية الامتحانات داخل اللجان، مؤكدًا أن انضباط الامتحانات يأتي بفضل الجهود التي تبذل من جميع القائمين على الامتحانات، مضيفًا أن لجان المتابعة منتشرة كل يوم في الإدارات المختلفة وستستمر هذه الزيارات حتى نهاية الامتحانات.

وكان رئيس أزهر مطروح تفقد فجرا مركزي توزيع الأسئلة بمدينتي براني ومرسى مطروح، للاطمئنان والتأكد من التواجد الأمني وتأمين المركز كاملاً، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان، وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية في الوقت المحدد.