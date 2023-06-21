بدء امتحان النحو لطلاب الشعبة العلمية في الثانوية الأزهرية

بدأ امتحان مادة النحو لطلاب القسم العلمي، بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023، حيث يبلغ عدد طلاب القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية لطلاب الثانوية الأزهرية، مجموعة من التعليمات التي يجب اتباعها في جميع الامتحانات بما فيها امتحان النحو اليوم، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جاهزية اللجان واستعداداتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب خلال امتحان النحو لطلاب الثانوية الأزهرية.

يشار إلى أن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

وكان طلاب القسم العلمي أدوا امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة التفاضل والتكامل يوم الاثنين وسط ارتياح بين الطلاب، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

ندرة حالات الغش

وأكد قطاع المعاهد أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام لم تشهد تسريبات حتى الآن، مع ندرة حالات الغش، وتشهد التزاما كبيرا من الطلاب والملاحظين، مشيرة إلى أن الالتزام يعكس وعي كل فرد بما يحمله في عنقه من أمانة ومسؤولية كبيرة نحو الأزهر ومصرنا الحبيبة، كما أن ذلك يعود للاستعدادات الجيدة التي يقوم بها قطاع المعاهد الأزهرية من أجل الامتحانات.