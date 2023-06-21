إعراب «كم».. تعرف على إجابة أبرز أسئلة النحو في امتحان الثانوية الأزهرية 2023

أدى طلاب الصف الثالث الأزهري، شعبة العلمي اليوم، امتحان مادة النحو، والذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولكنه اشتمل على بعض النقاط التي أثارت نوعا من الجدل بين عدد من الطلاب، وتوضح «الوطن» من خلال هذا التقرير، الإجابة على أبرز هذه النقاط، بحسب أسامة عز الدين، خبير مادة اللغة العربية.

إعراب كم

في السؤال الأول، كانت النقطة الأولى التي أثارت بعض الجدل، حيث كان المطلوب توضيح نوع «كم» التي وردت في القطعة الخاصة بالامتحان وحكم تمييزها، والتي جاءت في سياق: «فكم أمم تسلحت بالعلم فتقدمت»، وفي الإجابة على هذا السؤال، يقول خبير اللغة العربية أسامة عز الدين، إن كم هنا جاءت خبرية، وأنها جمع مجرور.

الملفت للنظر في الامتحان أنه كرر السؤال عن «كم» مرة أخرى، ولكن بطريقة مختلفة في السؤال الثاني من الامتحان، حيث كان السؤال عبارة عن الإجابة بـ«صح» أو «خطأ» مع تعليل الخطأ، بقوله: «تعرب (كم) في قولك (كم يوما صمت) مفعولا به»، وفي إجابة ذلك أوضح «عز الدين» أن الجملة خاطئة، وأن الصواب في إعراب «كم» أنها نائب عن ظرف.

السؤال الثالث

أما النقطة الثالثة فكانت في السؤال الثالث، حيث سأل عن نوع اللام في الآيتين القرآنيتين الكريميتين: «يا مالك ليقضي علينا ربك»، وقوله تعالى: «لم يكن الله ليغفر لهم»، والإجابة بحسب «عز الدين»، هي أن اللام في الآية الأولى للدعاء، بينما هي في الثانية للجحود.

أما النقطة الرابعة والأخيرة، والتي أثارت جدلا هي الأخرى، كانت في العدد، حيث جاء في السؤال الرابع من الامتحان يطلب كتابة الأعداد التالية بألفاظها العربية مع تغيير ما يلزم، والجملة هي: «في النحو 9 موضوع، لكل موضوع 15 صفحة، ويحتاج تحصيله إلى 90 يوم»، وكانت الإجابة بحسب «عز الدين»: «في النحو تسعة موضوعاتٍ، لكل موضوع خمس عشرة صفحةً، ويحتاج تحصيله إلى تسعين يوما».