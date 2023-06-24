دعاء الرسول أثناء الطواف حول الكعبة.. ربنا آتنا في الدنيا حسنة

بدأ موسم الحج هذه العام مع أيام شهر ذي الحجة المبارك، ويدعو المسلم غير الحاج خلال هذه الأيام المباركة بأفضل الأدعية وأقربهم إلى قلوبهم، ويدعو الحجاج أثناء أدائهم مناسك الحج بأدعية الحج بالترتيب من الإحرام وحتى الطواف، ويهتم الحجاج بمعرفة دعاء الرسول أثناء الطواف حول الكعبة ، وذلك حتى يسيروا على سنة الرسول الكريم، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

دعاء الرسول أثناء الطواف حول الكعبة

وعن دعاء الرسول أثناء الطواف حول الكعبة، نشر مجمع البحوث الإسلامية مجموعة من الأدعية مجموعة من الأدعية المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دعاء الطواف حول الكعبة «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حسنة وفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (متفق عليه).

وبالإضافة إلى دعاء الرسول أثناء الطواف حول الكعبة فقد أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن هناك عدد من أدعية الحج والعمرة المأثورة ومن هذه الأدعية:

دعاء رمي الجمرات: «بسم الله، والله أكبر، رغما للشيطان وحزبه وإرضاء للرحمن».

دعاء يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

ومن الأدعية التي نشرها المجمع أيضا ما يلي:

دعاء الطواف

وجاء في فيديو بثته رئاسة شئون الحرمين عبر يوتيوب عن أدعية الطواف ضمن الأدعية المأثورة في الحج أنه بمشاهدة الحاج للكعبة يتوقف عن التلبية ويتوجه نحو ركن الحجر الأسود ليبدأ الطواف من عنده، «ثم يبدأ الطواف بمحاذاة الحجر الأسود فيشير إليه قائلا «الله أكبر»، كما يسن أن يقول الحاج والمعتمر بين الركن اليماني والحجر الأسود (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ).