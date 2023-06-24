أحد أقارب جميل المغازي: تأجيل الجنازة للغد حتى عودة نجله من الإمارات

قال الدكتور مصطفى بدوي، نجل عمة المخرج الراحل جميل المغازي، إنّ المخرج الكبير جميل المغازي توفي بعد صراع مع المرض، لافتاً أنّه توجه إلى السعودية خلال الشهر الماضي لحضور احتفالية روائع محمد الموجي التي نظمتها المملكة العربية السعودية وتعرض لوعكة صحية هناك دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات السعودية وعاد إلى مصر في طائرة طبية مجهزة، وتم ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر فور وصوله، والذي توفي به صباح اليوم.

مشاورات حول مكان دفن الجثمان

وأكد «بدوي»، لـ«الوطن»، أنّه سيتم تأجيل جنازة «المغازي» إلى غد الأحد، حتى قدوم نجله الأكبر من دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحا أنه سيظل في المستشفى حتى موعد دفنه غدا، لافتاً أنّه حتى الآن لم يتم تحديد مكان دفن الجثمان، حيث ما زالت هناك مشاورات على دفن جثمان المخرج الراحل في مسقط رأسه بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ أو في القاهرة.

وتوفي صباح اليوم السبت، المخرج الكبير جميل المغازي، عن عمر ناهز الـ84 عاما، داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

من هو المخرج جميل المغازي؟

والمخرج جميل المغازي، وُلد بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ عام 1939، وهو واحدًا من أبرز المُخرجين الذين يملكون أرشيفا فنيًا ضخمًا، وقام بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية آمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر.