المخرج جميل المغازي.. وثيقة مصر التليفزيونية

تشعر معه أنه واحد من الرجال الذين أرسلوا إلى الأرض لتنفيذ مهمة عمل تتلخص في تصوير لقاءات ولقطات مع مشاهير مروّا في هذا الزمن تحمل مزيجًا من العمق والعفوية والضحك والبكاء.. لتصبح بعد أكثر من 45 عامًا بمثابة وثيقة تتداولها الأجيال الجديدة من خلال وسائل الاتصال الحديثة بمقاطع مصورة على السوشيال ميديا تخطف الأنظار بمجرد أن تتزين هذه الفيديوهات بعلامة مائية تحمل اسم جميل المغازي.

صباح اليوم يرحل عن الحياة المخرج الكبير جميل المغازي عن عمر ناهز الـ84 عامًا، بعد أزمة صحية ألمّت به، ليطوي معه صفحة واحدًا من أبرز المخرجين المصريين الذي حمل بين يديه كنزًا من الأرشيف المصور لكثير من اللقاءات والكواليس تزيد عن 500 ساعة، الأمر الذي يجعله يُصنف بأنه «ذاكرة مصر» في جعبته كان يحمل الأسرار والتفسيرات لكل المشاهير خصوصًا أهل الفن.

نصيحة بليغ حمدي تغير مسار جميل المغازي

خطواته الأولى كانت تتجه نحو الإخراج السينمائي والدرامي، ولكن نصيحة الموسيقار بليغ حمدي له بأن شخصًا مثله عليه أن يغير مساره إلى العمل في المنوعات، وذلك بعد أن تعاونا سويًا في إحدى أغاني وردة الجزائرية والسفر بصحبته إلى الخارج وتقديم 30 ساعة فنية ثرية مليئة بالتفاصيل، ليعمل بـ«مشورة بليغ» وتبدأ انطلاقة «المغازي» في رحلة مختلفة من الإبداع.

عالم جميل المغازي على السوشيال ميديا

ملايين المشاهدات حققتها مقاطع الفيديوهات التي يتم بثها على منصات السوشيال ميديا من قِبل جميل المغازي، سواء كانت من برامج أوحفلات أوكواليس ما قبل التصوير.. يضغط المتابع على زِر التشغيل ليجد أنه أمام زمن مضى، ولمزيد من المتعة والمعرفة يبحث عن فيديوهات أخرى ليكتشف عالم «المغازي» الذي لا ينضب.. مقاطع يتم تداولها بخفة وتتصدر أوقات كثيرة «الترند» بسهولة، منها مشهد فؤاد المهندس قبل صعوده إلى خشبة المسرح، يفاجئه المحاور مفيد فوزي بالظهور، ينفعل الأستاذ «من فضلك.. مش وقته دلوقتي».

«مقصودة.. تمثيلية.. لحظات متفق عليها» كلمات لخّص بها «المغازي» مشاهد انفعال النجوم وكل ما كان يقال بداية من «المهندس» حتى سناء جميل، والهدف توضيح شعور الفنان بكل حالاته وفي كل أوقاته.. سنوات من العمل الشاق والممتع حمل خلالها جميل المغازي الكاميرا بصحبة مفيد فوزي لتصوير حلقات للتاريخ، «أنا اخترت مفيد في البداية عنما طلب التليفزيون مني تنظيم ندوة عن السيدة أم كلثوم.. طلبت محاورًا يكون ندًا لهؤلاء النجوم، وبالفعل ينجح اللقاء لينتج عنه سلسلة من الحلقات لكل نجوم مصر» ويخوض معها تجربة الإنتاج بنفسه وبأمواله.

أرشيف جميل المغازي لا ينضب

بعد خروجه إلى المعاش منذ نحو 25 عامًا.. قرر جميل المغازي بعد السنوات العشر الأولى من الألفية الجديدة أن يتحايل على كِبر السن والشيخوخة وتغيير بوصلة تفكيره إلى عالم الـ online والوصول إلى أجيال جديدة لم تر ولم تسمع يومًا عنه والوصول كذلك إلى من تعرفوا عليه يومًا ويشعرون معه بنوستالجيا ولكن لا يجدون طريقة للوصول إلى أعماله، ومن ثم قرر نشر المزيد من الفيديوهات على يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا، تكون له بمثابة دخلًا وتحقيق ربحًا، ولجمهوره متعة وتشويقًا.

لقاءات ومواد وشرائط مصورة تقدر بنحو 2500 شريط في حالة اكتمال لم يخضعوا لمقص المونتاج، كانت بين يدي جميل المغازي، تعامل معها باعتباره «جواهرجي» قادرًا على تثمين عملته النادرة مترقبًا الوقت المناسب للكشف عنها، ولكن يشاء القدر أن يفارق الدنيا ويذهب إلى دار الحق يسعد في الجنة كما أسعدنا في الحياة.