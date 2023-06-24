عبدالغني: انطلاقة كبيرة لمصر في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

قال الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني، إنّ مصر جميلة وفيها ورشة بناء كبرى خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما يربط بين الحكومة والشعب هو الدستور، الذي يقول إن الموجة الأولى لثورة 30 يونيو كانت ثورة 25 يناير، والتي تخلص فيها المصريون من نظام حكم بليد والموجة الثانية كانت في 30 يونيو، وتخلصت مصر فيها من الفاشية الدينية.

الفاشية الدينية كانت تستلب روح مصر المتسامحة والمنفتحة على الحضارات

وأضاف «عبدالغني»، خلال حواره ببرنامج «60 دقيقة»، على قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي أحمد الطاهري، أنّ الفاشية الدينية كانت تستلب روح مصر المتسامحة والمنفتحة على الحضارات: «حاولوا خطف فكرة المواطنة بين المصريين، مسلمين ومسيحيين، وبالتالي، فإن ثورة 30 يونيو لها روحان ومرحلتان، في 25 يناير و30 يونيو».

الدستور المصري هو العقد الاجتماعي الذي يربط بين المصريين كلهم

وتابع الإعلامي: «الدستور المصري هو العقد الاجتماعي الذي يربط بين جميع المصريين وتم صياغته في عام 2014 بواسطة لُحمة الشعب المصري؛ للتخلص من الفاشية الدينية، وبالتالي، وبفضل التوازن بين القوى الموجودة وصل إلى نوع من التوافق، ولا يوجد طرف حقق وجهة نظره كاملة، لكن هذا ما ارتضاه المجتمع».

وشرح إنّ الذين لا يعترفون بالدستور هم الإخوان والفاشية الدينية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يهدف إلى إعادة بناء حلف «25-30»، أي 25 يناير و30 يونيو، لافتًا إلى أن ثورة 30 يونيو في ذكراها العاشرة قد تكون انطلاقة كبيرة لمصر.