10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مبادرة 100 مليون صحة تقضي على فيروس سي

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، الضوء على مبادرة 100 مليون صحة، التي تعتبر واحدة من أهم إنجازات الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

وقال الإعلامي مصطفى كفافي: «لا شك أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي قطعت شوطا طويلا في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي خلال السنوات العشرة الماضية، والتي كانت شاهدة على إحداث تطور ضخم جدا في منظومة الصحة المصرية».

وأضاف أن مبادرة 100 مليون صحة تصدت وقضت على فيروس سي عند ملايين المواطنين المصريين، ولاقت ترحيبا عالميا، حتى أنّ منظمة الصحة العالمية أشادت بالتجربة المصرية في هذا المجال.

الدولة المصرية شهدت بناء وتطوير مستشفيات ومراكز صحية

وتابع الإعلامي: «الدولة المصرية شهدت بناء وتطوير مستشفيات ومراكز صحية، وهناك مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي لم يصل إلى القاهرة لكنه بدأ في مدن القناة وتسعى الدولة المصرية من خلالها إلى وضع نظام تكافلي صحي اجتماعي يقدم خدمات صحية بجودة عالية لكل فئات المجتمع المصري دون أي تمييز».

وقالت الإعلامية بسنت الحسيني، إن هذه المبادرة تمثل واحدة من أهم الإنجازات الكبيرة التي حدثت في المنظومة الصحية، ويندرج تحتها عشرات المبادرات الصحية في الكشف والعلاج المجاني لكل الفئات بداية من الجنين حتى الرعاية الصحية لكبار السن.

المبادرة كشفت على الأمراض غير السارية

وأضافت الحسيني: «مبادرة 100 مليون صحية كشفت على الأمراض غير السارية ونجحت في فحص أكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وساهمت في خفض معدل الإصابات الجديدة لأكثر من 92% سنويا، بالإضافة إلى أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، والتي نجحت في علاج عدد كبير جدا من المواطنين».

مبادرة مهمة جدا

وأوضحت، أن هذه المبادرة مهمة جدا، لأنها تتناول صحة وحياة المواطن، متابعةً، أن ثورة 30 يونيو حققت إنجازات في كل قطاع، وحدثت طفرة كبيرة جدا في قطاع الصحة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة 1139 مستشفى بقيمة 27 مليارا و561 مليون جنيه، كما أن 51 مستشفى و310 وحدات ومركز بلغت تكلفتهم 22 مليارا و133 مليون جنيه، كما تم تطوير مرفق الإسعاف بـ84 مشروعا بتكلفة تخطت الـ4 مليارات جنيه.