كيف كان وضع طاقم الغواصة المفقودة تيتان تحت الماء؟

بعد مرور 6 أيام من الأمل والخوف على طاقم الغواصة المفقودة «تيتان» قرب حطام سفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي، أعلن خفر السواحل عن انفجار الغواصة من الداخل وفقدان الـ5 ركاب، إذ عثر على حطام الغواصة قرب سفينة تيتانيك على بعد 487، و في هذا السياق تكشف الوطن عن شعور الركاب الـ5 خلال فترة تواجدهم داخل الغواصة.

شعور طاقم الغواصة المفقودة

ووفقا لـ ديلي ميل البريطانية، فإن ابن رجل الأعمال الباكستاني شاه زادا داود البالغ من العمر 19 عامًا، وهما اثنين من طاقم الغواصة المفقودة الذين فقدوا على الفور عندما تعرضت غواصة تيتان للانفجار الداخلي، شعر بالخوف والاضطرار لإرضاء والده، إذ أنهما كانا غير مستعدين بشكل كامل لتلك الرحلة.

وكشف طبيب نفساني بريطاني، سوهوم داس، عن شعور طاقم الغواصة المفقودة، منذ بداية رحلتهم الأحد الماضي، تحديدا أمس الخميس وهو اليوم الأخير بعد انفجار الغواصة، حيث إنهم شعروا هم باضطرابات عاطفية شديدة مع دخولهم آخر 24 ساعة من إمدادات الأوكسجين الاحتياطي.

الغواصة المفقودة تيتان

ويذكر أن طاقم الغواصة المفقودة يتكون من 5 أشخاص من بينهم المغامر الملياردير البريطاني هاميش هاردينج، وشاهزادا داود وابنه سليمان، والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «OceanGate Stockton «Rush بالإضافة إلى قائد الغواصة الفرنسي بول هنري نارجوليت.

وانطلق طاقم الغواصة المفقودة تيتان صباح يوم الأحد الماضي، اذ فقدت الاتصال بالسفينة الرئيسية بعد 145 دقيقة خلال غوصها في الماذ الذي استغرق نحو ساعتين للوصول إلى المثوى الأخير لحطام سفينة تيتانيك الغارقة في قاع البحر علي عمق 3.800 متر.