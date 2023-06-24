أشياء تأكد منها عند تحرير محضر سرقة الكهرباء؟.. 7 شروط مهمة

البعض قد يلجأ لتوصيل الكهرباء من المصادر المحيطة به، دون العلم بمخالفة فعلتهم هذه للقانون في بعض الأحيان، وربما يكونون على علم بالمخالفة في أحيان أخرى، الأمر الذي يعرضهم إلى تحرير محضر سرقة كهرباء ضدهم، ويعرضهم للمساءلة القانونية التي تستوجب دفع غرامة مالية قد تكون بمبلغ مالي كبير، يتمّ تحديده حسب حالة المخالفة.

وهناك عدة أشياء يجب على المواطن أن يتأكّد منها عند تحرير محضر سرقة كهرباء ضده، حتى يتأكد أن المندوب الذي حرر المحضر هو الشخص المرسل من شركة الكهرباء، حتى لا يتعرّض للنصب، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية التأكد من صحة محضر سرقة الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

شروط صحة محضر الكهرباء

1- يجب أن يتمّ ضبط واقعة سرقة الكهرباء عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويتمّ إثبات أسماءهم في المحضر.

2- لابد من إتمام محضر الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ويتم إثبات أسماء الحاضرين في المحضر.

3- لابد من أن يتمّ تصوير واقعة الضبط بكاميرا تستطيع تسجيل التاريخ والوقت، وتكون تلك الكاميرا في عهدة الفني التابع للشركة ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التي تمت بها السرقة وقت الضبط.

4- يجب أن يتضمن المحضر وصف دقيق لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها في تقرير الضبط.

5- يجب حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط والحمل الخاص بكل منها.

6- لابد من تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة بشكل دقيق، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

7- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.