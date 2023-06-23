«الخدمات الطبية»: الكشف على 681 من العاملين بقطاع الكهرباء في الكريمات

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء، أنه بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، والمهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، انتهاء فعاليات اليوم الثاني من القافلة الطبية التي نظمها قطاع الجيزة بالكريمات بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء.

القافلة الطبية بالكريمات ضمت العديد من الاستشاريين والاخصائيين في تخصصات مختلفة

وقال محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركه الخدمات الطبية، في تصريحات صحفية، أن القافلة الطبية ضمت للعديد من الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات مختلفة من مستشفيات السلام الدولي بالمعادي والرواد للعيون ومعمل المختبر، لافتا إلى أن القافة قامت بالكشف على 681 من العاملين وزويهم بقطاع الكهرباء في تخصصات مختلفة منهم 365 حالة في اليوم الأول و316 حالة في اليوم الثاني.

توسيع شبكة الخدمات الطبية بالمحافظات لخدمة جميع العاملين وزويهم بقطاع الكهرباء

وأضاف «سليم»، أن قطار التطوير سيستمر بشركة الخدمات الطبية في التنقل من محطة إلى أخرى ومن نجاح إلى نجاح؛ بغرض توسيع شبكة الخدمات الطبية لكل ربوع المحافظات لخدمة جميع العاملين وزويهم بقطاع الكهرباء.