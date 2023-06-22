انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق في الدقهلية غدا.. اعرف الأماكن والموعد

أعلنت محافظة الدقهلية، فصل الكهرباء، غدا الجمعة، من الساعة 6 صباحا وحتى الـ9 صباحا،عن بعض المناطق بمدينة المنصورة، لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بالمختلط بمعرفه قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية.

انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بالدقهلية

وأشارت المحافظة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي، والتي يجري فصل الكهرباء عنها هي «شارع المختلط ومحطة صرف صحي عزبة عقل ومنطقة توريل القديمة، ومنطقة كفر البدماص وجزء من شارع الجيش ومساكن الشناوي، وجزء من شارع الدراسات ومنطقة ميت حدر وجزء من السكة القديمة ومديرية الأمن والمحكمة الابتدائية وجزء من الطميهي».

تعليمات المحافظة لمسئولي قطاع الكهرباء بالدقهلية

ووجهت المحافظة لمسئولى قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر لتلبية احتياجات المواطنين.

وشددت المحافظة علي قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكل المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.