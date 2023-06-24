«الداخلية» توجه قافلة إنسانية وطبية بالبحر الأحمر والوادي الجديد

وجهت وزارة الداخلية قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد، في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية، ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وواصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، - تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات.

خدمات علاجية مجانية

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل طبية وإنسانية استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتا البحر الأحمر والوادى الجديد، لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

ووزعت القوافل عددا من المساعدات العينية، وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.