الكشف على 2258 حالة في قوافل طبية لجامعة طنطا بالمحلة وكفر الزيات

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع قافلتين شاملتين إلى قرية بلقينا مركز المحلة الكبرى، وقرية كفر حشاد مركز كفر الزيات، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

الكشف على 2258 مواطناً

شهدت القافلتان توقيع الكشف الطبي على 2258 من خلال 14 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 155 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة مجانا.

توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

وجرى توقيع الكشف الطبي على 153 جراحة المخ والأعصاب و 233 حالة في عيادة طب الأطفال، 268 بجراحة العظام، 229 بعيادة الأمراض الجلدية، و209 بأمراض الباطنة، و126 بعيادة جراحة المسالك البولية، و252 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و66 بعيادة الجراحة العامة، و103 بعيادة الأمراض الصدرية، و80 بالنفسية والعصبية، و331 بعيادة طب وجراحة العيون، و42 بعيادة القلب والأوعية، و87 بعيادة التحاليل،و79 بعيادة تنظيم الأسرة.

كما تم تحويل 155 حالة بواقع 12 جراحة مخ وأعصاب، و7 أطفال، و16 عظام، و15 جلدية، و7 باطنة، 14 مسالك بولية، 15 أنف وأذن وحنجرة، 12 جراحة عامة، 8 الصدر، و10 نفسية وعصبية، و36 طب وجراحة العيون، و3 قلب وأوعية دموية.

محو أمية وزراعة أشجار

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 98 مواطنا، وزراعة 100 شجرة مثمرة بالقريتين، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية عن الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، إضافة إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري، وعلامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم، كما قدمت الدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة محاضرات توعوية لأهالي القرية لتحقيق حياة أسرية كريمة وتربية إيجابية للأطفال.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد الشبيبني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.