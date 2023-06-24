الكشف على 7 آلاف شخص في 8 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على أكثر من 7000 مواطن، من خلال 8 قوافل طبية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» خلال 30 يوما.

القوافل استهدفت القرى الأكثر احتياجا

ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القوافل استهدفت القرى الأكثر احتياجا في 5 مراكز وهي «ساقلتة - طهطا - جهينة - البلينا - طما»، وذلك بقرى «الخزندارية شرق - الجريدات - مشروع غرب طهطا - الريانية - الطوالب - الكوم الأصفر- الحرجة بالقرعان - يعقوب - أم دومة»، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان، مشيرا إلى أن القوافل شملت كافة التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية مجانية أيضا.

تحويل حالات إلى المستشفيات الحكومية

وأضاف وكيل صحة سوهاج، أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية، لافتا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل، والتي تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» للتخفيف عن كاهل المواطنين.