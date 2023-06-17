«مستقبل وطن» ينظم قوافل طبية في عدد من المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن قوافل طبية في عدد من المحافظات للكشف على المواطنين وتقديم العلاج مجانا في جميع التخصصات؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بصحة المواطنين وتقديم سبل الرعاية الصحية لهم.

وضمت القوافل أفضل الأطباء والاستشاريين المتخصصين في جميع المجالات الطبية.

وقالت مواطنة: «ربنا يكرم الرئيس السيسي ويبارك فيه»، وقالت أخرى: «أشكره من كل قلبي ونفسي أقابله، وربنا يعينه على الشيلة اللي شايلها».

وأكد مواطن آخر: «لم أدفع جنيها واحدا مقابل الخدمات التي أحصل عليها»، وقالت مواطنة أخرى: «ما يحدث يخدمنا كلنا».