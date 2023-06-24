عبدالغني: الدولة نجحت في ملف العشوائيات واستعادت صورة مصر الجميلة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني، أن الدولة المصرية منحت ملف العشوائيات أولوية كبيرة جدا، وهو ما يعني أن هذا العشوائيات لا تليق بصورة مصر الجميلة، حيث أزالت مصر العشوائيات من كل مكان في القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، وغيرها من محافظات الجمهورية.

مصر أصبحت بلا قانون طوارئ بعد القضاء على الإرهاب

وأضاف عبدالغني، خلال حواره ببرنامج «60 دقيقة»، على قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي أحمد الطاهري، أن العشوائيات كانت تسيء لوجه مصر، ولدينا عدد كبير من العشوائيات التي جرى إزالتها واستبدلت بمناطق حضارية، فالأسمرات مجتمع جديد وجيد ويتيح فرصا كثيرة لقاطنيه في كل المجالات مثل الإسكان والتعليم والصحة.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مصر عاشت 10 سنوات صعبة جدا، ولكنها كانت كافية إلى تثبيت الدولة المصرية على أرض ثابتة والدخول في مرحلة جديدة، عندما حاربنا الإرهاب طبقنا قانون الطوارئ، ولما نجحنا في هذه الحرب لم نعد نعمل به، وبالتالي فقد أصبحت بلا قانون طوارئ بعد القضاء على الإرهاب.