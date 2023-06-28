ما صيغة دعاء ذبح الأضحية؟.. «اللهم منك ولك عن محمد وأمته»

يحتفل المسلمون اليوم، بحلول عيد الأضحى المبارك، إذ يقبل عدد كبير منهم على ذبح الأضاحي تنفيذًا لشعائر العيد، ورغبة منهم في الحصول على الثواب والتصدق على الفقراء والمحتاجين، لذا يحرصون على ترديد الدعاء المخصص عند الذبح.

دعاء ذبح الأضحية

وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن دعاء ذبح الأضحية، هو أنّ يقول المضحي عند السن: «اللهم منك وإليك، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك»، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها من أحد لأشخاص، ومضمونه: «هل هناك دعاء عند ذبح الأُضْحِيَّة؟».

وأكدت «الإفتاء» أنه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ، فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: «إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ»، وهو الحديث الشريف الذي أخرجه أحمد في مسنده.

المستحب عند ذبح الأضحية

وأضافت دار الإفتاء، أنه يستحب عند ذبح الأضحية، التسمية والتكبير ثلاثًا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالقبول، ويفضل للمسلم أنّ يذبح بنفسه إن قدر على ذلك؛ لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من التفويض والتوكيل فيها، ويمكن استثناء الأنثى فاقد البصر من ذلك، إذ الأفضل لهما التوكيل وفقًا للشافعية.

وعن الوقت الصحيح للذبح، فيبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بعد غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، ويستحب توزيع الأضحية أثلاثًا؛ ثلثٌ للمضحي، وثلث للهدية، وثلثٌ للفقراء.