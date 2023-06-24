مسيحي يشتري صك الأضحية للعام الخامس في كفر الشيخ: عادة سنوية (صور)

أطلقت وزارة الأوقاف منذ سنوات مشروع صكوك الأضاحي، والتي لم يقتصر شراؤها على المسلمين، بل أقدم على ذلك عدد من المسيحيين بشكل سنوي، بهدف توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية.

مسيحي يشتري «صك الأضحية» للعام الخامس علي التوالي

وفي محافظة كفر الشيخ، اعتاد مواطن مسيحي يُدعي جورج فتحي دانيال، من أبناء مدينة سيدي غازي، على شراء صك لحوم الأضاحي، وحرص هذا العام على شراء صك بـ2500 جنيه، وذلك للعام الخامس على التوالي، ليُؤكد أنّ عمل الخير لا يقتصر على مسلم أو مسيحي.

«دانيال»: نعيش في وطن واحد

«مش أول مرة أشتري صك أضحية وأشارك أخواتي المسلمين فرحة الاحتفال بعيدهم، دي عادة سنوية بدأت من حوالي 5 سنين ومستمرة لحد دلوقتي، لأننا عايشين في وطن واحد، وواجب علينا نساعد بعضنا مسلم ومسيحي»، بهذه الكلمات بدأ جورج فتحي دانيال، حديثه لـ«الوطن».

صديقه الشخصي إمام مسجد

وأضاف «دانيال» قائلا: «أنا متعود من 5 سنين إني أشتري صك لحوم الأضاحي من مسجد السلام المجاور لمنزلي في مدينة سيدي غازي، لأن إمام المسجد صديقي الشخصي الشيخ مصطفى سعفان، وكمان مشاركتي ومساهمتي بشراء صك أضاحي بيرجع لثقتي في الأوقاف ورجالهم من الأئمة لأني على يقين تام إنّ الأمانة هتوصل لأصحابها».

إعداد شنط رمضان وتوزيعها على الأولى بالرعاية

ليست صكوك الأضاحي فقط هي من يقوم «دانيال» بالمشاركة فيها، إذ اعتاد على إعداد شنط رمضان وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية كل عام وفقاً له: «لازم كل سنة أشارك في إعداد شنط رمضان، عشان أفرح غيري، وبحب أذهب لساحات صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى عشان أكون أول المهنئين بالعيد»، مؤكداً أنّ ما قام به ليس تبرعاً بل واجبا عليه لمشاركة المسلمين في أعيادهم كما يُشاركون المسيحيين الاحتفال بأعيادهم.