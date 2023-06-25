«الإفتاء» تحسم الجدل حول حكم تقديم زيارة النبي على الحج

حسمت دار الافتاء المصرية الجدل حول مسألة تقديم زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحج أو تأخيرها عنه، وهو ما أوضحته الدار في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حكم تقديم زيارة النبي على الحج

وقالت الإفتاء إنه لا مانع شرعًا مِن تقدم زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحج أو تأخرها عنه، لأنها قربةٌ مستقلةٌ لا علاقة لها بمناسك الحج في نفسها.

وأضافت الدار أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات ولها ثواب عظيم؛ استنادا الى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قبرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي» أخرجه الدارَقطْنِي، وقال الإمام النووي: إنهَا مِنْ أهَم الْقُرُبَاتِ وَأَنْجَحِ المَسَاعِي.

مقاصد الحج

وفي سياق منفصل أشارت دار الإفتاء إلى مقاصد الحج، في إطار ما تنشره الدار حول مناسك الحج، وأحكامه، بالتزامن مع اقتراب موسمه، موضحة أنها تتلخص في الآتي:

1. التسليم لأوامر لله

2. إظهار وحدة المسلمين

3. التجرد لله

4. إذكاء روح التعاون والتآلف

5. التعود على ذكر الله في كل وقت

6. التدرب على محاسن الأخلاق

7. اجتماع كلمة المسلمين

8. إحياء سنن الأنبياء السابقين

9. التذكير بمشاهد يوم القيامة

10. نشر المساواة بين جميع البشر.