بعد أسبوع من عرضه.. «Elemental» يتصدر إيرادات دور السينما بـ62 مليون دولار

للمرة الأولى منذ طرحه في السينمات يصعد فيلم الرسوم المتحركة «Elemental» إلى صدارة شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، محققا 3.6 ملايين دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوعه الأول بالسينمات لـ 47 مليون دولار، بينما وصلت الإيرادات الكلية 62.9 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

تدور أحداث فيلم «Elemental» في عالم تسكنه عناصر مجسمة من الطبيعة، وتتبع القصة عنصر النار وعنصر الماء، اللذان يلتقيان ويقعان في الحب بعد استدعائهما بسبب حادث سباكة في أحد المتاجر، وهو من بطولة أصوات: ليا لويس ومامودو آثي وروني ديل كارمن وشيلا أومي وويندي ماكليندون كوفي وكاثرين أوهارا، ومن إخراج بيتر سون.

أفلام الرسوم المتحركة تتصدر إيرادات أفلام 2023

ولا يعتبر «Elemental» هو فيلم الرسوم المتحركة الوحيد الذي يتصدر الإيرادات في 2023، حيث جاء فيلم «The Super Mario Bros. Movie» كأعلى فيلم حقق إيرادات خلال العام بـ مليار و329 مليون دولار، بينما حقق فيلم الرسوم المتحركة المصمم بالحاسوب «Spider-Man: Across the Spider-Verse» إيرادات تجاوزت الـ 500 مليون دولار، بالإضافة إلى فيلم الإنمي «Detective Conan: Black Iron Submarine» الذي حقق إيرادات وصلت لـ 91 مليون دولار على مستوى العالم.