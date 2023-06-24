مقتل عامل خلال مشاجرة مع آخر بسبب مبلغ مالي في الساحل.. والأمن يضبط المتهم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال جثة عامل، بها إصابات إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر حداد، مقيم بذات العنوان مصاب بجرح قطعي، بسبب خلافات مالية بينهما لاقتراض المتوفى مبلغ مالي من المتهم وعدم رده تطورت إلى مشاجرة بينهما حال تواجدهما بمقهى بدائرة القسم، قام على إثرها المتوفى بالتعدي على المتهم بالضرب باستخدام كوب زجاجي وقيام المتهم بالتعدي على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض -سكين- كان بحوزته نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتي أودت بحياة المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه على النحو المشار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.