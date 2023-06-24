ضبط عصابة النصب على أصحاب المحلات بحيلة «تحويل الأموال» في القاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من (مالك أحد المحال التجارية - كائن بدائرة القسم) بتضرره من أحد الأشخاص «غير معلوم لديه» لقيامه بالنصب عليه من خلال إرساله رسالة نصية على هاتفه المحمول تفيد بتحويل مبلغ مالي عبر أحد التطبيقات من رقم محدد وحضور أحد الأشخاص وادعائه بأن المبلغ المالي محول لشخصه وقام باستلام المبلغ، وعقب ذلك اكتشف تعرضه لواقعة نصب، ولم يتم تحويل ثمة مبالغ مالية على حسابه بالتطبيق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان – مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (هاتف محمول خاص بأحدهما «المستخدم في الواقعة» - مبلغ مالي من متحصلات الواقعة).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.. وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على أصحاب المحال التجارية على النحو المشار إليه، وأقرا بارتكاب واقعتين أخريين بذات الأسلوب.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.