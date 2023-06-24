برلماني: الحوار الوطني طرح أكثر من فكرة لتطوير السياحة العلاجية

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة والسياحة بالحوار الوطني، إنّه تمّ استقبال المدرب الإسباني جوارديولا بصورة تليق بحجمه، إذ أنه مؤثر للغاية في مناخ ‏الرياضة العالمية، ومن المؤكّد أنَّ العديد من الرياضيين حول العالم سيتبعونه، فمن ‏الضروري استغلال الحدث لما بعد، مشيرًا إلى أنَّ هناك متابعة أمنية لجوارديولا ‏من أجل ضمان رحلة مستقرة دون معوقات، مؤكدا على سعادة جوارديولا وأسرته ‏بالزيارة للغاية وهذا ما تعكسه الفيديوهات الخاصة به على التيك توك وغيره من ‏مواقع التواصل الاجتماعي.‏

التركيز على السياحة الرياضية وأهمية استغلال الأحداث الرياضية

وأضاف عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة والسياحة بالحوار الوطني، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، وذلك، خلال حديثه عن إنجازات ملف السياحة في مصر بعد ثورة 30 يونيو، أنَّه يتمّ التركيز على السياحة الرياضية وأهمية استغلال الأحداث الرياضية ‏في الترويج للسياحة في مصر، مشيرا إلى أنَّ هناك فرصة رائعة لهيئة تنمية ‏السياحة لاستغلال هذا الحدث في الترويج للسياحة.‏

سيوة والوادي الجديد مناطق طبيعية علاجية

وشرح عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة والسياحة بالحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني طرح أكثر من فكرة لتطوير السياحة العلاجية، موضحًا: «سيوة والوادي الجديد مناطق طبيعية علاجية، فهناك بحيرات بها مياه كبريتية، ورمال ذات خصائص طبيعية ليست موجودة في أي مكان، وهناك سياحة العلاج بالأعشاب»، مشيرًا إلى أنَّه رغم هذه الميزات الطبية المتعددة، فإنه لم يتم تدشين مجمع طبي واحد ضخم، هناك الكثير من التسهيلات التي حدثت على الدولة المصرية مثل الطريق الساحلي، فلم يعد هناك أزمة في الذهاب إلى مرسى مطروح.