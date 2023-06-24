تراجع جديد في سعر طن الأرز الشعير اليوم.. «رفيع الحبة» بـ16 ألف جنيه

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم، تراجعاً جديداً للأرز عريض الحبة، وفقًا لبيانات البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في ربوع محافظات الجمهورية، إذ سجل سعر طن الأرز عريض الحبة 17 ألفًا و200 جنيه، وسط تراجع جديد بواقع 300 جنيه لكل طن.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سعر طن الأرز الشعير اليوم، شهد تراجعا لـ«عريض ورفيع الحبة»، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين في محافظات مصر، إذ سجلت أسعاره التالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 17 ألفًا و200 جنيه، وسط تراجع بلغ 300 جنيهًا لكل طن.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 16 ألفًا و700 جنيه، وسط تراجع بلغ 300 جنيه عن كل طن.

وفرة المعروض من الأرز الشعير

وأشار «عبد الغفار»، أنّ الأرز الشعير شهد وفرة كبيرة من المعروض من الأرز الشعير داخل الأسواق والمتاجر، لافتاً إلى أنّ محافظتي كفر الشيخ والدقهلية تستحوذان على النسبة الأكبر من حيث الإنتاجية لمحصول الأرز بنحو 81%، وذلك على مستوى المنزرع في محافظات الوجهين البحري والقبلي.