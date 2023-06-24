السجن المشدد 10 سنوات لمتهمة بإحداث عاهة مستديمة لسيدة في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، المتهمة «ل. ع. ا»، ربة منزل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بإحداث عاهة مستديمة للمجني عليها «ك. ح» بدائرة مركز طما.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

إصابة سيدة بعاهة مستديمة

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز طما، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من المجني عليها، بقيام المتهمة بالتعدي عليها بالضرب وإحداث عاهة مستديمة لها بسبب خلافات بينهما، حيث قامت خلالها المتهمة بالتعدي عليها بالضرب محدثة إصابتها والتي تسببت في عاهة مستديمة لها.

القبض على المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.