نقل الفنانة حسناء سيف الدين إلى المستشفى بسبب «الدايت»

تعرضت الفنانة حسناء سيف الدين لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، وكشفت عن هذا الأمر من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك».

وشاركت الفنانة حسناء سيف الدين جمهورها بصورة لها من داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة: «قاعدة مبسوطة مع صحابي لا بيا ولا عليا وفجأة بقيت أعرق جامد وحاسة بدوخة وبترعش من البرد في عز الحر والدنيا أسودت في عيني وصحيت لاقتني في المستشفى».

تعرض حسناء سيف الدين لوعكة صحية

وتابعت الفنانة حسناء سيف الدين حديثها كاشفة عن تشخيص الدكتور لحالتها قائلة: «التشخيص دوار حركي وهبوط حاد في الضغط نتيجة الدايت وإجهاد في الشغل.. يخربيت الدايت وسنينه الحمد لله أنا أحسن».