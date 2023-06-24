المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم «ا.م.ص»، عاطل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمد محمود عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم وحنا هارون جندي.

الاتجار في الهيروين

تعود أحداث القضية بدائرة مركز المراغة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الهيروين وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء من الشباب.

القبض على المتهم

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 10 أكياس من الهيروين وزنت 3 جرامات، كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.