8 هدايا للمواطنين بعيد الأضحى المبارك في المحافظات.. تعرف عليها

يحتفل المواطنين بعيد الأضحى المبارك خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعد الأعياد موسم للفرحة خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء إجازة العيد 7 أيام بداية من 27 يونيو الجاري حتى 3 يوليو المقبل فضلا عن احتفالات يوم العيد وتخصيص ساحات للصلاة والمساجد.

كما حصل المواطنين بمختلف محافظات مصر على هدايا بمناسبة العيد بعدة قرارات رسمت البسمة على الوجوه مابين فتح مجازر مجانا ومكافآت مالية وغيرها من القرارات المرتبطة بالعيد.

هدايا ومكافآت للمواطنين بعيد الأضحى

تنشر «الوطن» أهم الهدايا التى حصل عليها المواطنين بالمحافظات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وفقا لقرارات وبيانات محافظ

-أصدرت عدة محافظات قرارات بفتح المجازر مجانا أمام المواطنين طوال أيام العيد من بينها محافظات الإسماعيلية وسوهاج وأسوان والدقهلية والفيوم والقليوبية والغربية.

-افتتح محافظ أسوان اللواء أشرف عطية المرحلة الأولى من كورنيش أسوان قبل العيد ليكون هدية عيد الأضحى للمواطنين ويمكنهم التنزه به خلال عطلة العيد، وتهيئة المتنزهات والحدائق العامة لاستقبال المواطنين.

-أصدر اللواء طارق الفق محافظ سوهاج تعليمات بأن يكون الاستقبال والطوارئ مجانا تماما طوال أيام العيد بمختلف مستشفيات سوهاج العامة والمركزية.

صرف مكافأت بالجامعات للعيد

-قررت عدة محافظات توفير خدمة نظافة الشوارع وجمع مخلفات الأضاحي فور الذبح للحفاظ على البيئة ونظافة الشوارع مجانا عبر سيارات الوحدات المحلية منها أسوان وسوهاج.

-توفر شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات سيارات الكسح مجانا طوال أيام العيد للمواطنين.

-صرف الجامعات المصرية مكافأة لعيد الأضحى للعاملين بها وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، بما يتوافق مع صندوق العاملين بالجامعة.