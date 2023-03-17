كيف وفرت الدولة شبكة طرق قوية في محافظة السويس؟.. تقرير يُجيب

أجاب تقرير صادر عن الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، حصلت عليه «الوطن»، عن الجهود التي نفذتها الدولة لتوفير شبكة طرق قوية في محافظة السويس، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة حركة المواطنين من مكان لأخر، سواء بإنشاء طرق جديدة أو تطوير طرق قائمة بالفعل، وإنشاء كباري جديدة أو تطوير كباري قائمة بالفعل من خلال توسعتها.

تنفيذ كوبري وادي حجول على طريق القاهرة - السويس

نفذت الدولة كوبري كيلو 109 على طريق القاهرة - السويس لربط طريق السويس بطريق النفق، وكوبري وادي حجول على طريق القاهرة - السويس لتسهيل حركة سير المواطنين والنقل، فضلاً عن تنفيذ تطوير طريق نفق أحمد حمدي من النفق حتى تقاطع طريق السويس عند الكيلو 109 بطول 24 كيلومترا حيث تم توسعة الطريق الرئيسي وإنشاء طريق خدمة للشاحنات.

تمثل هدف مشروع تطوير طريق نفق أحمد حمدي في فصل حركة الشاحنات عن باقي الحركة المرورية مما يساهم في رفع معدلات السلامة المرورية لمستخدمي الطريق وربط مناطق التنمية بإقليم قناة السويس بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر طريق القاهرة - السويس، وهو طريق صحراوي لا يمر بمدن.

إنشاء طريق خدمة لطريق القاهرة - السويس

أيضاً أنشأت الهيئة العامة للطرق والكباري، طريق الخدمة لطريق القاهرة - السويس من الطريق الدائري الإقليمي حتى الطريق الدائري بطول 28 كيلومتر، من خلال إنشاء طريق خدمة لطريق القاهرة - السويس من حديقة الأسرة حتى الطريق الدائري الإقليمي بطول 28 كيومتر بـ 3 حارات لكل إتجاه بالإضافة إلى توسعة الطريق الرئيسي.

تمثل هدف طريق الخدمة لطريق القاهرة - السويس في استيعاب الكثافات المرورية المتوقعة للعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، وفصل نقل الشاحنات عن باقي الحركة المرورية ما يسهم في رفع معدلات السلامة والأمان وخدمة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة شرق القاهرة، وهو طريق يمر بالمدن الجديدة كالرحاب والشروق ومدينتي والعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة وبدر.