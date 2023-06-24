انخفاض أسعار المواشي الكبيرة في الإسكندرية.. 110 جنيهات لكيلو «الجاموس»

قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، انخفضت أسعار المواشي الكبيرة في الإسكندرية، تزامنا مع إقبال المواطنين على أسواق المواشي لشراء الأضاحي، خاصة سوق العامرية غرب الإسكندرية.

ورصدت عدسة «الوطن» الأجواء المميزة في سوق المواشي بمنطقة العامرية، حيث يزداد الإقبال خلال تلك الأيام كلما اقترب عيد الأضحى، عكس الأيام الماضية، وبدأت عمليات البيع ترتفع كلما اقتربنا من موعد عيد الأضحى.

أسعار المواشي في الإسكندرية

وقال حسن فهيم، أحد تجار المواشي، إن سعر القائم بلغ 110 جنيهات للكيلو للعجول الجاموس، والبقر 140 جنيهًا إلى 147 جنيها، حيث كلما قل وزن أضحية العيد يرتفع قيمة ثمن الكيلو.

أوزان المواشي المناسبة

وأضاف «فهيم» لـ«الوطن»، أنه وفقا لذلك فإن الذبيحة التي تزن من 350 كيلو حتى 500 كيلو يكون سعرها أقل من الذبائح الأقل حجما، نظرا لاختلاف أسعار الكيلو من كل حجم حسب الآخر.

الأوزان الأكثر إقبالا

وأكد تاجر المواشي أن الأوزان القليلة هي المرغوبة من الزبائن، لأنها تكون مناسبة لظروفهم الاقتصادية لعدم ارتفاع التكلفة الإجمالية عليهم.