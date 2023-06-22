مصرع سائق في تصادم سيارتين على الطريق الأوسطي بحدائق أكتوبر

لقي سائق مصرعه اصطدمت سيارة نقل بسيارته على الطريق الأوسطي في اتجاه الفيوم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوف بالطريق الأوسطي في أكتوبر.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي يقودها سائق «50 عاما»، وأخرى «نقل» يقودها سائق «40 عاما»، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق وحال قيام قائدها بالدوران للطريق المقابل من مكان غير مخصص لدوران السيارات اصطدمت به السيارة الثانية.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ على السيارة الثانية وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.