بعد طرح «بيت الروبي».. إيرادات الأفلام تتجاوز 4 ملايين جنيه بدور العرض

سجلت إيرادات الأفلام المصرية إيرادات مرتفعة للمرة الأولى من فترة طويلة، حيث تجاوز إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة في السينمات عن يوم الجمعة مبلغ الـ 4 ملايين جنيه بـ 268 ألف جنيه، وذلك عن إجمالي عرض 8 أفلام، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يعود ارتفاع الإيرادات لـ فيلم بيت الروبي الذي حقق في يوم الثالث في السينمات 4 ملايين جنيه، ليتصدر قائمة الإيرادات اليومية قبل فيلم «شوجر دادي» الذي تراجع إلى المركز الثاني بإيرادات 77 ألف جنيه، أما «يوم 13» فتواجد في المركز الثالث بـ 65 ألف جنيه.

«ب 19» يحقق ألف جنيه في شباك التذاكر.. و«ابن الحاج أحمد» يتذيل القائمة

وحقق فيلم «بعد الشر» إيرادات قدرت بـ 12 ألف جنيه في قائمة الإيرادات، يليه فيلم «هارلي» بـ 9 آلاف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «رهبة» سوى ألفين جنيه، أما «ب 19» فاقتصرت إيراداته على ألف جنيه، وتذيل «ابن الحاج أحمد» قائمة الإيرادات بـ 864 جنيها.