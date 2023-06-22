2.9 مليون جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي في أول يوم عرض

حقق فيلم بيت الروبي، إيرادات في أول يوم عرض بشباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، تقدر بـ2 مليون و93 ألفًا و355 جنيهًا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وتصدّر الفيلم قائمة الإيرادات اليومية، ونظّم صناع وأبطال الفيلم عرضًا خاصًا مساء أول أمس الثلاثاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور قصة فيلم بيت الروبي، في إطار كوميدي، من خلال فلونسر يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية، ويأتي إليه شقيقه الصغير ليطلب منه يد المساعدة في أمر ما يحتاج منه العودة بصحبته للقاهرة، وتحدث معهما عددًا من المفاجآت غير المتوقعة.

عرض خاص

حضر كريم عبدالعزيز بصحبة ابنه «علي»، العرض الخاص للفيلم الذي حضره المخرج محمد عبدالعزيز، وعمه المخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة لبلبة، والكاتب أحمد مراد.