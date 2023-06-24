4.1 مليون جنيه إيرادات فيلم «بيت الروبي» في ثالث أيام عرضه بالسينمات

حقق فيلم «بيت الروبي»، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس، بلغت 4 ملايين و100 ألف و713 جنيها، ليحتل بذلك المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية منذ انطلاق عرضه يوم الأربعاء الماضي، إذ حقق إيرادات في أول يومين عرض بالسينما تجاوزت 5 ملايين جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم «بيت الروبي»

«بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبد الرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وحاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم «بيت الروبي»

تدور قصة فيلم «بيت الروبي» في عالم السوشيال ميديا والإنفلونسرز، بين إبراهيم الروبي الذي يعيش في هدوء بمنطقة ساحلية مع أسرته، ويتفاجأ بوصول شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليصطحبه معه إلى القاهرة، وتحدث مفاجآت في إطار كوميدي.

أغنية «سمع هس»

ويقدم الفنان كريم عبد العزيز أغنية «سمع هس»، في فيلم «بيت الروبي»، بصحبة كريم محمود عبد العزيز ومحمود العسيلي، من كلمات فيللينو، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.