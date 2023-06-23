3 ملايين إيرادات اليوم الثاني لفيلم بيت الروبي في السينما

تصدّر فيلم بيت الروبي، المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما منذ انطلاق عرضه يوم الأربعاء الماضي، حيث حقق إيرادات أمس الخميس تقدر بـ3 ملايين و29 ألفا و760 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وكان قد حقق في أول يوم عرض إيرادات 2 مليون و93 ألفا و355 جنيها.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم الروبي يجمع لأول مرة بين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، ويشاركهما البطولة نور اللبنانية وتارا عماد، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور الأحداث في بيت الروبي من خلال عالم السوشيال ميديا والانفلونسرز، عن طريق اثنين من الأشقاء إبراهيم الروبي الذي يعيش في هدوء بمنطقة ساحلية، حتى يأتي شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليصطحبه معه إلى القاهرة، وتحدث مفاجآت في إطار كوميدي.

أفلام عيد الأضحى 2023

تستقبل دور العرض السينمائي الأسبوع المقبل عدد من الأفلام الجديدة لتنضم إلى بيت الروبي، للمنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، أبرزها فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، وتاج بطولة تامر حسني، ومستر إكس بطولة أحمد فهمي.