سحب فيلم مغامرات كوكو من السينما.. آخر إيراداته اليومية 500 جنيه

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان اليوم، إنَّه تمّ سحب فيلم مغامرات كوكو من دور العرض السينمائي، بسبب ضعف الإيرادات وتذيله قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، إذ حقق على مدار 9 أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما في موسم أفلام عيد الفطر 2023 نحو 2 مليون و656 ألفًا و140 جنيهًا، وكان آخر إيراد له عن يوم الثلاثاء الماضي 500 جنيه فقط.

أفلام عيد الأضحى 2023

واستقبلت دور العرض السينمائي في الساعات الماضية فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، وحقق إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس نحو 2 مليون و93 ألفًا و355 جنيهًا، وتستقبل السينما الأسبوع المقبل مجموعة جديدة من أفلام عيد الأضحى 2023.

أبطال فيلم مغامرات كوكو

فيلم مغامرات كوكو بطولة بيومي فؤاد، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وأس أس، وطاهر أبو ليلة، وإيهاب فهمي، وعمر عبدالعزيز، ونانسي صلاح، من تأليف إيهاب ناصر، إخراج إسماعيل فاروق.

تدور قصة الفيلم في إطار من الكوميديا والخيال، حول عالم الحيوانات الناطقة وتجسيد فكرة الصراع بين الخير والشر، وفي إطار من المفاجآت غير المتوقعة خصوصًا داخل إحدى عيادات معالجة الحيوانات.