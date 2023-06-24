تدشين مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في الدقهلية.. الكيلو بـ180 جنيها

أعلنت محافظة الدقهلية عن تدشين مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم الطازجة بمنافذ «مواطنون ضد الغلاء»، بنطاق المحافظة لتصبح 180 جنيها للكيلو بدلاً من 240 جنيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسط فرحة عارمة من المواطنين.

تخفيض أسعار اللحوم في المنافذ التموينية بالدقهلية

وأضافت المحافظة أن التخفيضات جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وتخفيض الأسعار في كافة المنافذ.

وأوضحت المحافظة، أن التخفيضات جاءت ضمن المبادرة الرئاسية «كتف بكتف»، من أجل تخفيف أعباء الأسعار على المواطنين، وبذل أقصى الجهود من أجل توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة داخل المنافذ التموينية بالدقهلية.

وأوضحت المحافظة أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تقتضى التعاون بين كافة الفئات والقطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

استمرار الحملات التموينية بالدقهلية

وكلفت المحافظة السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وكان السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أكد استمرار الحملات التموينية بالدقهلية على الأسواق والمخابز في مختلف الإدارات، وقيام المديرية بضبط المخالفات باستمرار، وإحالة المحاضر للنيابة العامة.