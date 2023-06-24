أسعار اللحوم والدواجن في منافذ التموين بسوهاج.. اعرفها

أسعار اللحوم والفراخ في منافذ التموين بسوهاج تشغل الآلاف من المواطنين والأهالي في شتى أنحاء المحافظة، من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.

وتستعرض «الوطن» أسعار اللحوم والفراخ في منافذ التموين بسوهاج وأماكن بيعها في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل مستمر ودائم ومتواصل.

أسعار اللحوم والفراخ في منافذ التموين بسوهاج

وجاءت أسعار اللحوم والفراخ في منافذ التموين بسوهاج، في الهايبرات التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية في المحافظة، وذلك بحسب ما قال محمد حسين وكيل مدرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج.

أرخص أنواع اللحوم

وأضاف «حسين» في تصريح لـ«الوطن»، أن هايبرات الشركة المصرية، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية في المحافظة، تتواجد بها اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في المحلات الخارجية والأسواق، وهي كالتالي:

- هايبر المصرية بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

- هايبر المصرية بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

- هايبر المصرية في مدينة نصر بسوهاج.

- هايبر المصرية مركز جهينة شمال غرب سوهاج.

سعر اللحوم في منافذ التموين

وأشار وكيل مدرية تموين سوهاج، إلى أن سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها جاء كالتالي:

- كيلو الفراخ 85 جنيها.

- كيلو اللحمة السوداني 195 جنيها.

كيلو اللحمة البرازيلي 160 جنيها.

الحد من انتشار الأختام المزورة

وفي نفس السياق شنت مديرية التموين بالاشتراك مع مدرية الطب البيطري حملة اليوم في مدينة سوهاج، تستهدف المجازر والمطاعم، والمحلات، للحد من انتشار اختام اللحوم المزورة واللحوم الفاسدة.