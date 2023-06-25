درجات الحرارة اليوم.. احذر ارتفاع نسبة الرطوبة والتعرض للشمس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 25 يونيو، ويوضح خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ويكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الأحد

وأوضحت الهيئة العامة ل الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة نهارا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2:3 درجة مئوية، وتنتشر الشبورة المائية غدا وتكون خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس إذ يزيد ذلك من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الأحد

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 36 - 22

- بنها 35 - 23

- دمنهور 34 - 22

- وادي النطرون 36 - 21

- كفر الشيخ 34 - 22

- المنصورة 35 -

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 30 - 22

- بورسعيد 30 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 36 - 21

- العريش 32 - 21

- رفح 31 - 22

- رأس سدر 36 - 21

- نخل 36 - 18

- كاترين 32 -

- الطور 34 - 25

- طابا 35 - 23

- شرم الشيخ 39 - 28

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 29 - 22

- مطروح 28 - 22

- السلوم 31 - 21

- سيوة 36 - 21

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 36 - 26

- مرسى علم 37 - 27

- شلاتين 37 -

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 27

- رأس حدربة 35 - 28

- الفيوم 38 - 23

- بني سويف 38 - 23

- المنيا 38 - 24

- أسيوط 39 - 24

- سوهاج 39 - 24

- قنا 41 - 26

- الأقصر 42 - 26

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 41 - 24

- أبو سمبل 41 - 26