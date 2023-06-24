حالة الطقس غدا الأحد.. شبورة صباحا ورطوبة نهارا تزيد من درجة الحرارة

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد ودرجات الحرارة على جميع الأنحاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر مساء اليوم، أن حالة الطقس غدا تشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وذكرت أن حالة الطقس غدا تشهد ايضا نشاط للريح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء على فترات متطقعة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس إذ يزيد ذلك من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2:3 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 36 - 22

- بنها 35 - 23

- دمنهور 34 - 22

- وادي النطرون 36 - 21

- كفر الشيخ 34 - 22

- المنصورة 35 - 23

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 30 - 22

- بورسعيد 30 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 36 - 21

- العريش 32 - 21

- رفح 31 - 22

- رأس سدر 36 - 21

- نخل 36 - 18

- كاترين 32 - 15

- الطور 34 - 25

- طابا 35 - 23

- شرم الشيخ 39 - 28

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 29 - 22

- مطروح 28 - 22

- السلوم 31 - 21

- سيوة 36 - 21

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 36 - 26

- مرسى علم 37 - 27

- شلاتين 37 - 27

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 27

- رأس حدربة 35 - 28

- الفيوم 38 - 23

- بني سويف 38 - 23

- المنيا 38 - 24

- أسيوط 39 - 24

- سوهاج 39 - 24

- قنا 41 - 26

- الأقصر 42 - 26

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 41 - 24

- أبو سمبل 41 - 26