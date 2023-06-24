«الأرصاد» تحذر من الخروج في هذا التوقيت خلال العيد: «4 ساعات تجنبها»

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يتجه المواطنون إلى الحدائق والمتنزهات لقضاء الإجازة والاستمتاع بوقت الفراغ بأفضل شكلٍ ممكن، لكن العيد هذ العام يأتي بالتزامن مع بداية فصل الصيف، والذي تكون فيه الحرارة مرتفعة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرضاد الجوية، في بيان صدر عنها.

طقس أيام عيد الأضحى

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ متوسط درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى ستتراوح بين 34-35 درجة مئوية، خلال فترات سطوع الشمس، متوقعة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وسيسود طقس حار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، يكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت «غانم»، لـ«الوطن»، أنّ الكتل الهوائية مقبلة من البحر المتوسط فتحمل كميات من بخار الماء، ما يرفع نسب الرطوبة التي تُشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة زيادة عن المتوقع بـ3 درجات.

ساعات يحذر الخروج بها

وأكدت أنّ من المهم بقدر الإمكان عدم التعرض الحرارة الشمس خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 العصر، وينصح بالخروج من الصباح وحتى الـ12، ثم العودة إلى لمنزل حتى 4 العصر، وبعدها يمكن النزول بشكل طبيعي.

كما أوضحت أنّه مع غياب أشعة الشمس يشعر المواطنون بتحسن الأجواء، وتحديدا خلال ساعات الليل المتأخر، إنّما هناك اعتدال في درجات الحرارة ووجود نشاط بسيط للرياح دون أتربة أو رمال، كما يتوقع تكون شبورة خفيفة تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس ولن تؤثر على المرور للمسافرين.